Ex-jogador e BBB Hadson Nery é o novo técnico do Grêmio Barueri

O ex-jogador de futebol e participante do Big Brother Brasil 20, Hadson Nery, 39, o Hadybala, é o novo técnico do Grêmio Barueri. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (12) pela assessoria do atleta, que terá sua primeira oportunidade no time da quarta divisão do Campeonato Paulista.

Após deixar o BBB, o ex-jogador revelou ao Lance! que seguia em busca do sonho de ser treinador de futebol e sobre os cursos que fez na área esportiva, após se aposentar em 2014. Como jogador, Hadson atuou nos times do Corinthians, Paysandu, Remo, Brasil de Pelotas e Boavista-RJ. No exterior, ele jogou na Ucrânia, no Uruguai e no União de Leiria, em Portugal.

Hadson foi o terceiro eliminado do BBB 20 com 79,71% após se envolver em uma polêmica e revelar para outras participantes que teria um plano de seduzir as mulheres para prejudicá-las no jogo.

O episódio gerou muita comoção entre as mulheres da casa. Elas se juntaram em um quarto para debater o assunto e foram tirar satisfação com Hadson na área externa da casa, o que gerou uma das cenas mais comentadas do BBB 20.

Confrontado, Hadson negou: “O único plano que existiu entre nós é que a família JJ não votava em JJ. Isso eu assumo e garanto […] Você está deduzindo coisa errada”, disse em frente a todos. “Vamos raciocinar. Me acusem do que quiser, do que eu tenha falado, não do que vocês acham que eu falei. Vamos ser coerentes”.

Ao deixar a casa, ele disse para o apresentador Tiago Leifert que deveria ter segurado um pouco a ânsia por jogar. “Entrei para jogar (…) não é desejar mal a ninguém, mas deixar a pessoa descontrolada”, disse.