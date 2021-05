Experiência de Nacho pode ajudar o Galo a conquistar o bi da Libertadores

Campeão da Copa Libertadores em 2018 pelo River Plate, o meia argentino Nacho Fernández busca, assim como o Atlético, o bicampeonato continental. Um dos jogadores mais experientes no elenco com sete disputas de Libertadores na conta, Nacho é uma das peças fundamentais no time comandado por Cuca, que também busca o bi. O Galo já pode garantir a classificação para as oitavas de final da competição nesta quinta-feira (13), quando enfrenta o América de Cali, no estádio Romelio Martínez, em Barranquilla, na Colômbia.

Em uma competição tão intensa como a Libertadores, a serenidade de quem já tem experiência faz total diferença. Além de Nacho, os zagueiros Junior Alonso e Réver e o atacante Diego Tardelli, também têm uma vasta maturidade em relação a competição e são os veteranos que ajudam os menos experientes neste momento.

“Quem tem experiência, tenta conversar com os mais novos e com aqueles que ainda não jogaram a Copa Libertadores. Também tem jogadores na equipe que já disputaram muitas partidas da Copa Libertadores e que têm muita experiência, então eles também falam com os mais novos e tentamos fazê-los perceber o que é jogar uma partida da competição”, afirmou Nacho.

O Galo é líder do Grupo H da Libertadores com sete pontos – duas vitórias e um empate – e já pode garantir a classificação antecipada às oitavas nesta rodada, caso vença o América de Cali e o Deportivo La Guaira perca para o Cerro Porteño. Dois dos três próximos jogos do Galo na competição serão fora de casa e a equipe precisa tem um melhor desempenho como visitante para conseguir uma classificação tranquila.

Depois do América de Cali, o Galo encara o Cerro Porteño, também fora, e encerra a participação na fase de grupos jogando em casa contra o La Guaira. O jogo contra o time venezuelano foi longe de Belo Horizonte. O Atlético não conseguiu se impor sobre o adversário e só conseguiu arrancar um empate. A goleada em casa, em cima do Cerro, foi o melhor jogo do Galo na competição até aqui e deu confiança à equipe.

“Um resultado como esse do Cerro Porteño e a maneira que a equipe jogou dá confiança, mas nós estamos muito tranquilos. Sabemos da forma que teremos que trabalhar e daqui a pouco será visto em campo de jogo. Espero que a gente siga evoluindo e conquistando resultados que nos dê confiança. Nós temos que melhorar como visitante. Na Copa Libertadores, temos um jogo muito importante e vamos tratar de achar a melhor maneira para terminar muito bem a fase de grupos para selarmos a última partida jogando em casa”, disse.