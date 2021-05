Faixa afixada por família de Lorenza próximo ao TJMG pede cadeia para promotor

Familiares de Lorenza Maria Silva Pinho, 41, morta no dia 2 de abril deste ano, no apartamento em que morava, no bairro Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte, afixaram nesta quarta-feira (12), uma faixa em frente a sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerias (TJMG) para pedir cadeia para o promotor de Justiça André Luís Garcia de Pinho, marido e principal suspeita de tê-la matado. Ele foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), após as investigações do órgão apontarem que ele teria cometido o crime de feminicídio.

Nesta quarta-feira (12), a expectativa é de que o TJMG analise a denúncia feita pelo Ministério Público contra o promotor de Justiça. Como mostrou a reportagem de O TEMPO, a defesa de André Garcia pediu ao tribunal a revogação da prisão preventiva, por entender que ela foi expedida por uma juiz de plantão. A questão também vai passar por análise da corte.

“Asfixia não é fatalidade. Cadeia para André de Pinho!”, diz a faixa. O pai de Lorenza, o aviador Marco Aurélio Silva, 73, disse que a faixa faz referência às manobras da defesa do promotor para não mantê-lo preso.

“Nós pedimos para colocarem a faixa sim. Nós pedimos porque acreditamos que a minha filha Lorenza foi asfixiada. Com essas manobras todas da defesa do André, nós temos que mostrar que estamos atentos a esse tipo de manobra para tirar o André da prisão. O lugar dele é na cadeia e se possível com mais de 30 anos de condenação, esse é o motivo da faixa”, afirmou

Investigação

Após a conclusão da investigação sobre a morte de Lorenza Maria Silva de Pinho, no final do mês passado, o MPMG ofereceu à Justiça a denúncia contra o promotor André Luís Garcia de Pinho e pediu que a prisão provisória dele – iniciada em 4 de abril, dois dias depois da morte de Lorenza – fosse convertida imediatamente em preventiva.

Como mostrou a reportagem de O TEMPO, o pedido foi acatado pela Justiça às 23h59 do dia 3 deste mês. A prisão preventiva – aquela sem data prevista de término – foi assinada pelo desembargador de plantão Marcílio Eustáquio Santos.

Denúncia

O laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML) foi uma entre as provas coletadas pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para oferecer à Justiça a denúncia do promotor André Luis Garcia de Pinho pelo crime de feminicídio.

De acordo com o Ministério Público, às vésperas de matar a mulher, o promotor André de Pinho foi ao supermercado para adquirir dois litros de aguardente. Feita a compra, ele retornou para o apartamento no bairro Buritis. A hipótese do órgão é que, no imóvel, André garantiu que Lorenza ingerisse meio litro da bebida alcoólica – informação que foi confirmada pelo promotor em depoimento à Procuradoria-Geral, em Belo Horizonte.

Com a mulher embriagada, o marido teria administrado nela adesivos de medicação antidepressiva – a orientação médica prescrevia para Lorenza dez miligramas do remédio; no dia do óbito, André forneceu quarenta a ela, o quádruplo da quantidade devida. Foi pela combinação que o laudo da perícia indicou intoxicação exógena.

Apesar dos esforços do promotor para matá-la, Lorenza não foi a óbito com a mistura de bebida e medicação. Então, percebendo que a mulher não morreria, André teria entrado, segundo a hipótese traçada pelo MP, em briga corporal com ela.

Defesa nega

Desde o início das investigações, o promotor de Justiça André Luís Garcia de Pinho negou que tenha assassinado a esposa. A defesa do promotor de Justiça chegou a contratar um perito particular para emitir um novo laudo sobre a morte de Lorenza.

O documento apontaria que a causa seria intoxicação, causada pela combinação de bebida e remédios antidepressivos. O laudo, que ainda deve ser detalhado pela defesa, difere da conclusão do Instituto Médico Legal (IML). Os peritos do órgão concluíram que a morte foi causada em função de uma esganadura (constrição mecânica) na altura do pescoço e que a vítima apresentava lesões na cervical.