Galo: goleiro Rafael é submetido a cirurgia no ombro e inicia recuperação

Na manhã desta quarta-feira (12), o goleiro Rafael foi submetido a uma cirurgia no ombro direito para reparar as lesões de uma fratura-luxação ocorrida durante a partida contra o Athletic, no dia 24 de abril, pelo Campeonato Mineiro. O goleiro do Galo pode desfalcar a equipe por até seis meses, durante seu período de recuperação.

Na partida em que sofreu a lesão, Rafael substituiu o goleiro Everson, poupado para partida da Libertadores. Quase no fim do jogo, o atacante William Mococa pisou no ombro do goleiro atleticano, que precisou ser substituído. Ainda no vestiário, o jogador recebeu os tratamentos imediatos necessários e durante a semana fez uma série de exames que identificou a necessidade de uma cirurgia.