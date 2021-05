Google homenageia Ruth de Souza no centenário da atriz

Ruth de Souza em Sinhá Moça

Nesta quarta (12.maio.2021), dia em que faria cem anos, Ruth de Souza é homenageada pelo Google. O “doodle” do site de buscas apresenta um desenho da atriz.

Souza foi a primeira atriz negra a encenar no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1945, no espetáculo “O Imperador Jones” (“The Imperator Jones”), do dramaturgo americano Eugene O’Neill (1888-1953).

Além dos palcos, seu pioneirismo conquistou o cinema. Foi a primeira brasileira a disputar um prêmio internacional, o Leão de Ouro no Festival de Veneza, por “Sinhá Moça” (1953).

A atriz também foi contratada da TV Globo por mais de 50 anos, onde atuou em mais de 30 novelas, tais como “O Bem-Amado” (1973), “Helena” (1975), “Sinhá Moça” –primeira e segunda versões (1986 e 2006)– e “Memorial de Maria Moura” (1994).

O último trabalho dela na emissora foi na minissérie “Se Eu Fechar os Olhos Agora”, em 2019. Ruth de Souza morreu no dia 28 de julho de 2019 aos 98 anos, vítima de complicações de um quadro de pneumonia.

“Riam de mim quando eu dizia que queria ser atriz.” Estas foram as palavras usadas por Ruth de Souza na série “Damas da TV”, exibida pelo canal pago Globonews, em 2014.

No programa, a atriz, com cerca de uma centena de atuações no teatro, televisão e cinema, contou que no primeiro ano de escola foi às lagrimas ao ver em seu livro escolar um capítulo sugerindo que o formato da cabeça do negro fazia com que ele fosse intelectualmente inferior aos demais seres humanos.

Primogênita de dois irmãos, Ruth Pinto de Souza nasceu no Engenho de Dentro, zona norte carioca, em 12 de maio de 1921. Mudou-se ainda pequena com a família para um sítio no município de Porto Marinho, interior do Estado de Minas, onde seus pais dependiam da roça para a sobrevivência da família.

Aos nove anos, com a morte do pai, retorna com a mãe e os irmãos para o Rio, onde passam a viver em uma vila de lavadeiras e jardineiros, em Copacabana.