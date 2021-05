Idoso se fere ao bater na traseira de caminhão, que foge do local, em Sacramento

Um caminhoneiro de 60 anos ficou ferido na manhã desta quarta-feira (12) após bater na traseira de outro caminhão na BR-262, em Sacramento, no Triângulo Mineiro. O veículo atingido evadiu do local do acidente e não foi mais localizado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fato aconteceu na altura do km 763. Ambos trafegavam no sentido Araxá, próximo ao pedágio de Uberaba.

Quando os militares chegaram, a vítima encontrava-se presa às ferragens, com suspeita de fratura nos braços e diversas escoriações pelo corpo. O idoso foi desencarcerado e encaminhado até o hospital Escola de Uberaba, na mesma região, pela ambulância da concessionária que administra a rodovia.

Durante o atendimento, o trecho ficou com o sistema pare/siga no trânsito, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Depois, a via foi liberada.