Juventus vence, mas segue fora do G4, e Milan faz 7 a 0 no Torino

Cristiano Ronaldo segue fora da próxima edição da Liga dos Campeões. O astro e a sua Juventus voltaram a vencer nesta quarta-feira (12), com triunfo por 3 a 1 sobre o Sassuolo, mas continuam fora do G-4 do Campeonato Italiano. Em dia de rodada quase cheia, o Milan aplicou 7 a 0 no Torino e a Internazionale, campeã por antecipação, superou a Roma.

Como o título já está definido, as grandes atenções do Italiano se voltam para as vagas na Liga dos Campeões. Somente a Inter está garantida na competição continental, com seus 88 pontos. E cinco clubes brigam pelas três vagas restantes. A Atalanta ocupa o segundo lugar, com 75, sendo seguida de perto por Milan (75), Napoli (73), Juventus (72) e Lazio (67, porém com um jogo a menos que os rivais).

Lutando por esta vaga, Cristiano Ronaldo tenta não ficar de fora da próxima Liga dos Campeões. Já questionado por parte do clube e da torcida, o português deixou sua marca nesta quarta, nos instantes finais do primeiro tempo. Rabiot e Dybala também marcaram. Pelo Sassuolo, que desperdiçou uma cobrança de pênalti no início do jogo em boa defesa de Buffon, Giacomo Raspadori anotou o gol de honra.

Cada vez mais vivo nesta disputa, o Milan construiu o placar mais marcante do dia. Sem tomar conhecimento do Torino, aplicou um sonoro 7 a 0, na casa do adversário. Ante Rebic marcou três gols e Theo Hernandez, dois. Franck Kessie, de pênalti, e Brahim Diaz também balançaram as redes. O resultado empurrou o Torino para a briga para escapar do rebaixamento, na 16ª posição, com 35 pontos.

A Atalanta fez a lição de casa na briga pela Liga dos Campeões. Diante do Benevento, outro time que luta para evitar a queda, venceu por 2 a 0. Luis Muriel e Mario Pasalic anotaram os gols da partida, que deixou os visitantes com 31 pontos, no 18º posto, já dentro da zona de rebaixamento.

Já garantido com o troféu e com a vaga na competição continental, a Inter de Milão não perdeu o ritmo após o título. Nesta quarta, em casa, fez 3 a 1 na Roma e somou sua 27ª vitória na temporada – para efeito de comparação, a vice-líder Atalanta soma 22. Marcelo Brozovic, Matias Vecino e Romelu Lukaku marcaram os gols, sendo que o belga contribuiu também com um passe para gol. Henrikh Mkhitaryan anotou o gol da Roma.

Entre os demais jogos, o Genoa bateu o Bologna por 2 a 0, a Lazio superou o Parma por 1 a 0, Cagliari e Fiorentina ficaram no 0 a 0 e Sampdoria e Spezia empataram por 2 a 2.