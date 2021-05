Lisca revela que ficou balançado pelo Cruzeiro: ‘Convite certo na hora errada’

Sonho de vida. Assim o técnico Lisca, do América, definiu sua vontade de treinar o Cruzeiro. Em entrevista ao Canal Pilhado, do jornalista Thiago Asmar, o treinador revelou os três clubes que gostaria de treinar, e explicou porque negou o convite de Sérgio Santos Rodrigues para substituir Ney Franco, em outubro de 2020.

Perguntado sobre quais os três clubes brasileiros tem o sonho de treinar, o gaúcho respondeu. “O Cruzeiro também. Quando o presidente do Cruzeiro me ligou de tardezinha, eu tremia todo. ‘Meu deus do céu, um sonho de vida’, e tu não poder ir, tu ter que dizer não, é muito complicado”, declarou o treinador do América.

O treinador foi procurado por Sérgio Santos Rodrigues, e mesmo balançado optou por permanecer no América. “O Cruzeiro, quando me fez o convite, tinha um por cento de chance de acesso. Trabalhar em um gigante como o Cruzeiro, é um sonho de qualquer profissional, o presidente te ligar mas você analisar, eu estava no América, com quase 18 pontos a mais do que o Cruzeiro na Série B”, pontuou Lisca.

Ao vir para o América, Lisca afirmou que tinha como premissa de carreira deixar o perfil de treinador bombeiro para trás, e por isso recusou as propostas que recebeu na última temporada, de times como Botafogo e Santos. Quanto ao Cruzeiro, o treinador americano afirmou que a franqueza de Sérgio Santos Rodrigues e as condições impostas pelo clube o fizeram pensar melhor.

“Ele disse ‘Lisca nós vamos fazer um contrato de dois anos, mas se tu não conseguir o acesso neste primeiro, não vai ter como ter sequência’. Aí pensei, vou para um clube que tem um por cento de chance de acesso, é muito difícil. Para mim o Cruzeiro tem que pensar primeiro em permanecer na B, para depois pensar em alguma coisa, eu não tenho estofo para falar isso para o torcedor do Cruzeiro”, declarou.

Na última semana, Lisca esteve envolvido em polêmicas nos jogos das semifinais do Campeonato Mineiro entre América e Cruzeiro, onde provocou o goleiro Fábio e o treinador do Cruzeiro, Felipe Conceição. O treinador do América, em entrevista coletiva, alfinetou o time celeste reforçando que o Coelho está na ‘Série A’.

Sonhos na carreira

Lisca também revelou outros dois clubes que tem o sonho de comandar: Santos e Flamengo. “O Santos é um sonho, imagina trabalhar com os meninos da vila, no clube do Rei, e em tudo que envolve o Santos, seria um sonho”, afirmou.

Já para o clube carioca, rasgou elogios à torcida e ao elenco do Flamengo. “O mais tradicional de torcida: o Mengão. Todo profissional, treinador fala isso, imagina no Flamengo. E hoje em dia com o poder de investimento e força popular que tem o Flamengo. Eu estive no Rio, e o que é Leme e Copacabana quando o Flamengo joga, para tudo. O Mengão seria nos braços do povão, seria bem legal”, comentou Lisca.