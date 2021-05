Mais de 60.850 mudas foram produzidas este ano em viveiro municipal de Betim

Cerca de 60.850 mudas já foram produzidas no Viveiro Municipal de Mudas de Betim, na região metropolitana, somente em 2021. O espaço, criado há 22 anos, tem como objetivo de produzir mudas arbóreas e ornamentais para serem plantadas na cidade.

Algumas espécies cultivadas no local são de Mini Espada-de-São-Jorge, Onze-horas, Vedélia, Clorofito e Traboeraba Roxa, que são ornamentais, além de plantas arbóreas como ipê amarelo, branco, rosa e cascudo; aroeira salsa e mansa; baobá brasileiro e palmeira-licuri.

Além de serem usadas nas praças, parques e canteiros do município, as plantas arbóreas também podem ser doadas à população.

“A preservação dos recursos naturais é um dos pilares do nosso trabalho, realizado por meio da Diretoria de Serviços Ambientais da Ecos, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ter mais árvores e plantas em nossa cidade significa investir no cuidado com o bem mais precioso que temos: a vida. Além disso, as pessoas merecem viver numa cidade bonita e arborizada”, afirmou a presidente da Empresa de Construções, Obras, Serviços, Projetos, Transporte e Trânsito de Betim (Ecos), Marinésia Makatsuru. A Ecos é a autarquia que administra o viveiro.

Quem tiver interesse em adquirir mudas pode solicitá-las na Diretoria de Serviços Ambientais da Ecos, no Centro Administrativo João Paulo II – rua Pará de Minas, 640, 2° andar -, das 9h às 17h. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3512-3160, no mesmo horário.