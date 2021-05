Menina de sete anos pula da janela de casa para escapar de incêndio em BH

Uma menina de sete anos ficou ferida e precisou pular da janela de casa para os braços do tio, de 32 anos, para conseguir escapar de um incêndio na noite desta terça-feira (11), no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram o barracão onde moram quatro pessoas.

De acordo com os bombeiros, testemunhas informaram que ao perceber as chamas, o tio da garota foi até a casa e pediu que ela pulasse da janela para escapar do fogo. A menina teve queimaduras pelo corpo e foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ela foi levada para o Pronto Socorro do Hospital João XXIII. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Já o tio, também precisou receber atendimento médico, por ter quadro de asma e ainda ter inalado fumaça. Os bombeiros informaram que ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Odilon Behrens e não corre risco de morrer.

A suspeita é de que ligações irregulares de energia tenham causado o incêndio. A estrutura da casa não sofreu abalos e, por esse motivo, segundo o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil Municipal não precisou ser acionada.