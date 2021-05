Minas Storm perde a segunda da série para o São Paulo e se complica na semifinal

O Minas Storm se complicou na semifinal do Novo Basquete Brasil (NBB). Nesta quarta-feira (12), o time da capital mineira levou a virada e foi superado pelo São Paulo por 90 a 85. Com o resultado no ginásio do Maracanãzinho, o tricolor conquistou a segunda vitória na série melhor de cinco. Com isso, os mineiros só garantirão vaga na decisão caso consigam três triunfos consecutivos. O próximo confronto será sábado (14), às 18h, novamente no Rio. Se a equipe paulista vencer, estará na final.

O Minas melhorou muito em relação à derrota no primeiro jogo. Teve um primeiro tempo consistente, terminando a etapa com 17 pontos à frente do São Paulo, com 54 a 37. No segundo, caiu de rendimento e os paulistas foram diminuindo a vantagem. A virada veio a cinco minutos para o final da partida, deixando o placar em 76 a 75. Na sequência, conseguiu fechar em 90 a 85. O minastenista David Jackson foi o maior pontuador do confronto, com 25 pontos.

Apesar do revés, quem também se destacou pela equipe da rua da Bahia foi o armador Parodi. “No primeiro tempo, fomos fortes na defesa. No segundo, eles chegaram com mais volume, jogaram muito na transição. Acho que deixamos muitas bolas fáceis para eles. Quando a gente se perde um pouco na defesa fica muito difícil, porque o São Paulo tem muita qualidade”, avaliou.