Motorista de caminhão morre após tombamento na BR-381 em Brumadinho

Um motorista de um caminhão morreu após o veículo tombar na BR-381, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta terça-feira (11).

De acordo com a Fernão Dias, concessionária que administra a via, o motorista seguia no sentido São Paulo quando perdeu o controle da direção e o caminhão tombou, na altura do KM 525.

A carga de material reciclável metálica passou por cima da cabine do motorista e a vítima ficou presa às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local. A vítima foi socorrida em estado grave para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O acidente ocorreu por volta de 20h30 e a pista foi liberada às 4h30. Foram registrados 3,5 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo e o tráfego foi normalizado por volta de 6h.