Newton Paiva fecha campus Buritis I e transfere cursos para prédio da Carlos Luz

O Centro Universitário Newton Paiva decidiu encerrar as atividades no campus Buritis I, na região Oeste de Belo Horizonte. Com isso, os cursos de Engenharia, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Arquitetura e Urbanismo serão transferidos para a unidade Carlos Luz, no bairro Caiçara, na região Noroeste da capital.

Em nota, o centro universitário informou que as mudanças vão valer a partir do segundo semestre de 2021 e que a unidade Carlos Luz terá a infraestrutura remodelada.

“O novo espaço permitirá a interação entre estudantes de diferentes áreas de atuação e será um ambiente propício para que modelos e práticas educacionais contemporâneas sejam conduzidas”, diz o comunicado da instituição.