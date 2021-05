Para confirmar a vaga

O Atlético já está na Colômbia, onde faz, amanhã, a partida que pode confirmar o time nas oitavas de final da Libertadores. Se der Galo na cabeça, diante do América de Cali, e o Deportivo La Guaira perder para o Cerro Porteño, a vaga está confirmada. E isto é muito importante pois dará ao técnico Cuca tranquilidade para poupar jogadores nas duas partidas restantes da fase de grupos e concentrar o time nos jogos finais do Campeonato Mineiro, nos confrontos com o Remo, pela Copa do Brasil, e também nas rodadas iniciais do Brasileirão. O Velho Abras está confiante em uma boa vitória em terras colombianas. O time é experiente e tem peças acostumadas a momentos de pressão. Além disto, o América de Cali não mete medo, mesmo sendo um time tradicional e de camisa pesada. No jogo de ida, apesar do placar apertado, ficou nítida a superioridade técnica dos comandados de Cuca. Mas é aquela história que sempre repito aqui na coluna. Respeito ao adversário, prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Um abraço!