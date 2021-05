PBH oferece 215 vagas de estágios em maio com salários de até R$ 1 mil

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que vai contratar 215 estagiários neste mês de maio. As vagas são para os níveis médio e superior em diferentes cursos, como administração, gestão pública, gestão em recursos humanos, biblioteconomia, arquivologia, ciências da computação e outros.



Podem concorrer os jovens com idade acima de 16 anos. A remuneração varia com a escolaridade e carga horária, mas chega a R$ 1 mil por mês. Além do salário, os selecionados ainda têm direito a auxílio-transporte e férias de 30 dias.



Os interessados devem acessar este site e fazer a inscrição no Banco de Estágio 2021. O cadastro só será efetivado após o preenchimento completo da ficha e o fornecimento, pelo sistema, do número de inscrição na prefeitura, que é enviado para o endereço de e-mail informado pelo candidato.



Conforme a PBH, são encaminhados para as entrevistas os estudantes cadastrados conforme ordem de inscrição e perfil da demanda. Este ano, mais de 20 mil pessoas fizeram inscrição. De janeiro e abril, 433 estudantes foram admitidos



“Os selecionados atuarão em um dos órgãos públicos municipais da administração direta”, detalhou o executivo. Estudantes com algum tipo de deficiência, os que se autodeclararem negros e os beneficiários de programas sociais têm prioridade no processo.



O programa de estágio tem validade de dois anos.



Vagas o ano



As inscrições para estagiar na PBH podem ser feitas ao longo de todo o ano. Podem candidatar-se estudantes a partir de 16 anos do ensino fundamental na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos (EJA), níveis médio, técnico ou superior, de qualquer área ou período.



A oferta de vagas depende da necessidade da administração municipal ao longo do ano.



Remuneração



A bolsa para nível médio é R$ 420 (4 horas diárias) e para nível superior é R$ 614 (4 horas diárias); R$ 833,35 (5 horas); e R$ 1 mil (6 horas).