Pelo título, América terá que encerrar jejum de cinco anos sem vencer o Atlético

No próximo domingo (16), às 16h, América e Atlético iniciam o duelo em busca do título do Campeonato Mineiro de 2021. Mas se quiser soltar o grito de campeão novamente, o América terá que colocar fim a uma marca indigesta de cinco anos sem vencer o Galo.

A última vitória sobre o Galo ocorreu em 1° de maio de 2016, pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro. Na ocasião, o Coelho saiu na frente no marcador com gol do lateral Danilo Barcellos, aos trinta e três minutos do primeiro tempo. Foi dele também o segundo gol, que sacramentou a vitória alviverde, aos cinco minutos da etapa complementar. O Atlético até diminuiu com Lucas Pratto, aos quarenta e oito do segundo tempo, mas não foi suficiente.

Depois disso foram quatorze jogos, entre Campeonato Mineiro e Série A do Campeonato Brasileiro – competição que o América disputou em 2016 e 2018. Neste período, foram onze vitórias do Galo e três empates.

Líder isolado na fase de classificação com 27 pontos, o Atlético possui a vantagem de jogar pelo empate no placar agregado. Assim, só a vitória interessa ao Coelho.

Algoz de Lisca

Para levantar a taça, Lisca também terá o dever de vencer o Atlético, afinal, sob seu comando, o Coelho nunca venceu o rival. No ano passado, ainda com Jorge Sampaoli, foram três jogos, sendo duas vitórias do alvinegro (por 2 a 1 e 3 a 0) e um empate (1 a 1). Agora, com Cuca, novo triunfo do alvinegro, desta vez por 3 a 1, pela 7ª rodada do Estadual.

Confira os últimos quatorze jogos entre América e Atlético

08/05/2016 – Atlético 1 x 1 América, pelo segundo jogo da final do Mineiro de 2016

26/06/2016 – América 0 x 1 Atlético, pela11ª rodada da Série A de 2016

13/10/2016 – Atlético 3 x 0 América, pela 30ª rodada da Série A de 2016

19/02/2017 – Atlético 4 x 1 América, pela 1ª fase do Mineiro de 2017

18/02/2018 – América 0 x 3 Atlético, pela 1ª fase do Mineiro de 2018

22/03/2018 – Atlético 1 x 0 América, pelo primeiro jogo da semifinal do Mineiro de 2018

25/03/2018 – América 0 x 2 Atlético – pelo segundo jogo semifinal Mineiro 2018

07/06/2018 – América 1 x 3 Atlético, pela 10ª rodada da Série A de 2018

14/10/2018 – Atlético 0 x 0 América, pela 29ª rodada da Série A de 2018

17/03/2019 – Atlético 3 x 2 América – pela 1ª fase do Mineiro de 2019

26/07/2020 – América 1 x 1 Atlético – pela 1ª fase do Mineiro de 2020

02/08/2020 – Atlético 2 x 1 América – pelo primeiro jogo da semifinal do Mineiro de 2020

05/08/2020 – América 0 x 3 Atlético, pelo segundo jogo da semifinal do Mineiro de 2020

04/04/2021 – Atlético 3 x 1 América – pela 1ª fase do Mineiro de 2021