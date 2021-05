Portugal vai testar volta de público aos estádios

Os jogos da última rodada do Campeonato Português, marcada para 19 de maio, terão um número limitado de espectadores como teste para o regresso dos torcedores aos estádios, anunciou nesta quarta-feira (12) os organizadores da competição.

O acesso às arenas esportivas, limitado a 10% da capacidade de cada instalação, será reservado exclusivamente aos torcedores do clube mandante, que terão de fazer um “teste rápido covid-19” para serem admitidos no local, segundo as informações oficiais.

Estas partidas serão “eventos-teste” com o objetivo de “permitir o regresso do público aos estádios”, explicou a Liga Portugal (entidade que organiza o campeonato. Os duelos da 34ª e última rodada serão na próxima quarta, 19 de maio, com horários a serem confirmados.

Após 19 anos de espera, o Sporting conquistou seu 19º campeonato português, ao vencer na terça-feira (11) o Boavista por 1 a 0, em seu estádio José Alvalade, em Lisboa.