Reforços para a Série B

Alô, nação azul! Embora o tecnico Felipe Conceição veja a sua equipe em bom nível para iniciar o Campeonato Brasileiro da Série B, ele tem a consciência de que novos reforços pontuais terão que chegar à Toca da Raposa. Um time-base para começar a competição o Cruzeiro tem, mas é a conta do chá, como se verificou no Campeonato Mineiro. Agora o trabalho é com a diretoria, que terá que correr contra o tempo, pois, em menos de três semanas, a Série B estará se iniciando. Daqui até lá o torcedor viverá muitas expectativas pelos reforços, e também quem deixará o clube, pois será preciso dar uma enxugada no elenco. O negócio é trazer qualidade e não quantidade. Na minha modesta opinião, serão necessários no mínimo mais uns quatro reforços, mas o técnico, melhor do que ninguém, sabe o número necessário que o seu time vai precisar pra lutar pelo acesso no Brasileiro.