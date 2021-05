Savarino está na lista preliminar da seleção venzuelana e pode desfalcar Galo

A “temporada” de convocações para a Copa América começou e o Atlético pode perder seus jogadores considerados selecionáveis para disputar a competição. O atacante venezuelano Jefferson Savarino foi o primeiro. O jogador apareceu na lista preliminar divulgada pela seleção e pode desfalcar o Galo por mais de um mês.

Da lista de 34 jogadores divulgada nesta quarta-feira (12), sairão os 23 nomes escolhidos para disputar a competição, que começa dia 13 de junho e tem a final marcada para 10 de julho.

#OFICIAL 🇻🇪🔥 ¡Ésta es nuestra lista preliminar de 34 futbolistas para la CONMEBOL Copa América 2021! 😍🙌🏻#Vinotinto pic.twitter.com/boMS9LRgfb — La Vinotinto (@SeleVinotinto) May 12, 2021

Os atletas devem se apresentar um período antes da estreia na competição, com isso, o atacante titular do Galo pode ficar de fora por 10 jogos do Atlético no Brasileirão e, na Copa do Brasil, desfalcaria o time nos jogos de ida e volta da 3ª fase, no jogo de volta das quartas de final e na partida de ida da semifinal, se a Venezuela chegar até a decisão.

Nos próximos dias, outras seleções também vão divulgar a lista dos convocados e outros jogadores do elenco atleticano também podem ser desfalques durante o período da Copa América e das eliminatórias para a Copa do Mundo e Olimpíadas.

Júnior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador), Eduardo Vargas (Chile), Nacho Fernández (Argentina), Zaracho (Argentina), Guilherme Arana (Brasil), Guga (Brasil olímpico) e Dylan Borrero (Colômbia olímpica) também podem ser convocados e desfalcar o Galo por algumas partidas.