Suposto líder do tráfico em Betim morto em troca de tiros com a PM em Esmeradas

Um homem de 42 anos, suspeito de chefiar o tráfico de drogas no bairro Imbiruçu, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi morto durante uma troca de tiros com a Polícia Militar de Minas Gerais, no fim da tarde da última terça-feira (11).

O caso aconteceu em Esmeraldas, também na Grande BH. Segundo a PM, o homem, conhecido como Rincón, também é suspeito de estar envolvido em dois homicídios recentes ocorridos em Betim.

O suposto traficante foi surpreendido pelos militares em uma residência no bairro Cidade Jardim, por volta das 17h. Depois de receber uma denúncia anônima revelando o paradeiro do homem, os policiais foram até o endereço e, conforme informou o boletim de ocorrência, bateram no portão, e foram recebidos por ele, que estaria com uma arma de fogo nas mãos.

A polícia informou que, ao se deparar com os militares, o suposto traficante efetuou disparos contra os PMs e correu para dentro do imóvel. Eles afirmam ainda que, para se defender, atiraram contra o homem.

Depois da troca de tiros, os militares alegaram que encontraram o suposto traficante, ainda vivo, dentro da residência, caído no chão, com a arma de fogo ao lado.

Os militares relataram que acionaram o socorro, e o homem foi levado até ao Hospital Municipal 25 de Maio, mas ele não resistiu. O revólver calibre .38 que estaria com ele foi recolhido. A polícia informou que a arma estava com numeração raspada e tinha três munições deflagradas.

A perícia foi até o endereço do fato, e a corregedoria e a polícia militar judiciária foram acionadas. Os dois PMs envolvidos foram detidos, conforme os procedimentos administrativos da corporação.