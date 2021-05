Taylor Swift ganha prêmio de ícone global e é homenageada por Selena Gomez

Taylor Swift ganhou o prêmio de ícone global no Brit Awards 2021 na noite desta terça-feira, 11. Em homenagem a amiga, Selena Gomez gravou um vídeo para a vencedora, que foi exibido na premiação.

A amizade das duas artistas vem desde a adolescência e o depoimento de Selena emocionou tanto Swift como os fãs, que repercutiram o discurso nas redes sociais.

“Taylor é a mesma garota que conheci quando tinha 15 anos. Ela é generosa, bondosa e se preocupa muito com seus fãs. Eu gostaria de estar aí para te apoiar e aproveitar contigo. Você merece e é incrível”, disse Gomez.

Emocionada, a vencedora do prêmio agradeceu a amiga e os outros artistas que também compartilharam uma declaração para ela. Foram eles: Ed Sheeran e a banda Haim.

“Todos que estavam no vídeo, foi como milhares de festas surpresas de aniversário em que seus amigos pulam e você pensa ‘Essa é a melhor coisa'”, comemorou ela.

Taylor e Selena são amigas há mais de dez anos. No início da relação, surgiram boatos de que elas teriam parado de se falar, porque a Swift teria se envolvido com Taylor Lautner, com quem Gomez já teve um breve namoro.

No entanto, os rumores eram falsos e as duas sempre continuaram unidas e compartilhando fotos juntas, nas redes sociais. Em março deste ano, Selena publicou uma sequência de fotos com Taylor e declarou que estava com saudade dela. Por causa da pandemia, as duas não têm se encontrado presencialmente.