Turistas são resgatados após serem ‘esquecidos’ no alto de roda gigante

Um casal de turistas de Curitiba precisou acionar equipes de resgate após ser ‘esquecido’ no alto da Big Wheel, a roda gigante de Balneário Camboriú. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (11). As informações são do site NSC Total.

Os amigos entraram na atração na última volta. Eles estavam no alto da estrutura de 65 m quando perceberam que as luzes estavam sendo apagadas pelos funcionários, que encerraram o dia de trabalho. Os dois tentaram contato pelo interfone da cabine, sem sucesso. Eles usaram o celular para pedir ajuda a parentes, que acionaram a Guarda Municipal e a Polícia Militar.

Em nota enviada ao site da NSC, a Big Wheel informou que os turistas não desembarcaram no fim do passeio e acabaram iniciando uma segunda volta, que coincidiu com o tempo de parada para a manutenção da roda gigante. O casal foi resgatado e está bem.