Unidade Móvel de Saúde amplia atendimento oftalmológico em Betim

Uma carreta que transporta saúde. É isso que a Prefeitura de Betim, na região metropolitana, em parceria com a Mercedes-Benz e o Instituto Luz para Vida começaram a propiciar, desde a última segunda-feira (10), para cerca de 800 moradores da cidade que aguardavam por atendimento oftalmológico.

É que, para amenizar a sobrecarga à rede municipal de saúde, em razão da pandemia da Covid-19, uma unidade móvel de saúde – toda equipada e construída dentro da estrutura de uma carreta – foi instalada no Centro Administrativo João Paulo II.

A carreta faz parte do projeto fomentado pelo Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, desenvolvido pela Mercedes-Benz do Brasil com o Instituto Luz para Vida e outros parceiros. Em Betim, a iniciativa tem também a parceria da administração municipal.

Os atendimentos à população, que incluem consultas e exames, serão agendados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, no fluxo de consultas eletivas. Eles serão realizados por profissionais do Hospital Evangélico ─ atual prestador de serviços da linha de cuidados oftalmológicos da Rede SUS Betim.

Cerca de mil procedimentos devem ser realizados até o próximo dia 21, podendo se estender até o dia 31. As consultas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

De acordo com o diretor de regulação da Secretaria Municipal de Saúde, Cláudio Carvalho, a Unidade Móvel de Saúde idealizada pela Mercedes-Benz do Brasil e seus parceiros, projetada e construída pela Fleximedical e Labor, conta com infraestrutura completa, com móveis e equipamentos de ponta, para realização de consultas clínicas e exames oftalmológicos, como os de autorrefração, refração, mapeamento de retina e curva de pressão ocular, além de tonometria e ceratometria.

“Com isso, garantiremos o mesmo padrão de qualidade de atendimento oferecido nas estruturas da Rede SUS Betim”, informou Carvalho.

A secretária adjunta da Saúde de betim, Fernanda Oliveira, destacou a importância da ampliação do atendimento oftalmológico para a população de Betim neste período, por meio desta parceria. “A pandemia da Covid-19 vem nos impondo inúmeros desafios que vão além do atendimento a pessoas acometidas pela doença e de ações que contenham o contágio e a propagação do vírus. A sobrecarga das redes pública e privada de saúde é uma consequência inevitável. Por isso, a importância dessa ação, que viabiliza a oferta de cuidado em saúde nesse período atribulado”, salientou.