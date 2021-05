Zezé di Camargo passa mal e é internado para procedimento cardíaco de emergência

O sertanejo Zezé di Camargo passou por um susto no fim de semana. Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o cantor, com dores no peito, precisou ser internado para um procedimento cardíaco de emergência. No hospital Sírio-Libanês, ele foi submetido a um cateterismo, que confirmou obstrução grave em uma de suas artérias.

Os médicos colocaram um stent e o procedimento, indicado em situações de emergência quando há entupimento da artéria coronária do coração, foi realizado com sucesso. Zezé di Camargo passa bem. O stent é um pequeno tubo que é colocado dentro de uma artéria para mantê-la aberta, o que evita a diminuição do fluxo sanguíneo por entupimento e mantém a oxigenação dos tecidos.