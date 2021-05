América: Cavichioli prega ‘cabeça no lugar’ para conter poder ofensivo do Galo

Conter um time que marcou 34 gols em 16 jogos. Essa será a missão do América nos dois jogos da final do Campeonato Mineiro, que começa no domingo (16), às 16h, na Arena Independência. A responsabilidade passará, principalmente, pelo goleiro Matheus Cavichioli.

O arqueiro diz que tem se preparado para os confrontos. “Vamos ter a oportunidade de acompanhar o jogo [do Atlético pela Libertadores]. Eles têm um poder ofensivo muito forte. A gente vai estudando para segurar esse ataque que é muito positivo. Eles [comissão técnica] têm passado muita coisa pra gente chegar com o maior número de chances possíveis para minimizar o poder ofensivo que eles têm”, comentou Cavichioli.

América e Atlético vivem realidades bem diferentes dentro e fora de campo. O Coelho se prepara para se tornar um clube-empresa e tem como foco a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Galo, por sua vez, fez alto investimento para a temporada, pensando na disputa do Brasileirão e da Libertadores, e em seu elenco conta com jogadores como Hulk, Nacho Fernández e Guilherme Arana.

Apesar das diferenças, o goleiro americano diz que em campo, tudo se iguala. “A gente chega humilde, sabendo que o investimento de lá é maior, que os nomes de lá são mais conhecidos, mas eles nos respeitam, respeitam a equipe do América. Não é à toa que se classificaram em primeiro e tiveram resultado positivo na fase classificatória, agora tudo se zera, são partidas diferentes”, ressaltou.

Para driblar a disparidade entre as equipes em campo, Cavichioli diz que não tem segredo. “Não tem segredo, é a vontade de vencer, a entrega, independente de valor financeiro, de nome, a gente tem mostrado nosso valor pessoal, como atleta e profissional”.

Invicto há cinco jogos, o goleiro destaca a evolução do time. “Nossa equipe vem em uma crescente muito boa, quem errar menos, aproveitar melhor as oportunidades. Com pé no chão, cabeça no lugar e humildade, tem tudo pra gente conseguir um bom resultado”, concluiu.

Time é um só

Há um discurso em comum no América, repetido por comissão técnica e jogadores de que não há time titular e reservas, que nenhum jogador sobressai a outro. Matheus Cavichioli corrobora com a fala, e não quer méritos para si. “Peça importante somos todos nós, a gente tem trocado cada dia o eu pelo nós, o grupo acima de tudo, independente de quem sai jogando, as peças que entram ou o pessoal que às vezes nem convocado é”, disse.