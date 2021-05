América de Cali x Atlético: acompanhe os lances da partida em tempo real

América de Cali e Atlético entram em campo nesta quinta-feira (13), às 21h, pela 4ª rodada do Grupo H da Copa Libertadores, no estádio Romelio Martínez. A vitória significa para o Galo uma classificação antecipada para as oitavas de final do torneio.

O Show de Esportes da Super está no ar com apresentação de Dimara Oliveira, narração de Pedro Abílio, comentários de Lélio Gustavo e reportagens de Roberto Abras.

Atlético: Everson; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Tchê Tchê e Nacho Fernández; Hulk, Keno e Savarino