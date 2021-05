América de Cali x Galo: jogo suspenso devido a protestos no entorno do estádio

América de Cali e Atlético se enfrentem nesta quinta-feira (13), pela quarta rodada do grupo H da Copa Libertadores. O confronto em Barranquila, na Colômbia, foi suspenso aos 38 minutos do primeiro tempo. Os protestos no entorno do estádio Romélio Martinez, devido à crise política pela qual passa a Colômbia, fizeram com que o jogo seja interrompido.

Jogadores de ambos os times deixaram o gramado e foram para os vestiários, por causa dos efeitos dos gases lacrimogênio, disparados na área externa do estádio.

Em campo, as equipes empatam em 1 a 1.