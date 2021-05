América de Cali x Galo: o que acontece se a partida for suspensa

Os protestos no entorno do estádio Romelio Martínez, local em que ocorre a partida entre América de Cali e Atlético, pela Libertadores, dificultam a realização da partida. De acordo com o regulamento da Conmebol, se a partida precisar ser suspensa, algumas regras precisam ser seguidas. Vale ressaltar que o Galo entra em campo no domingo (16), para primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, por isso, é difícil encaixar a partida no calednário do Galo.

“No caso de suspensão de uma partida ou interrupção por motivo de força maior ou risco iminente, depois de seu início, a partida deve ser recomeçada com o mesmo placar e no mesmo minuto em que tenha sido interrompida ou suspensa”, diz o regulamento.

Os seguintes princípios devem ser seguidos para o recomeço da partida:

• A partida recomeça nos mesmos termos e condições que se encontrava no momento da suspensão;

• A partida deve recomeçar com os mesmos jogadores em campo e reservas disponíveis no momento da interrupção da partida; não serão admitidas mudanças de nenhum tipo;

• As equipes só poderão fazer as substituições que tinham direito quando a partida foi suspensa/interrompida;

• Jogadores expulsos durante a partida que foi suspensa não poderão ser substituídos; • Qualquer sanção aplicada antes da suspensão da partida permanece válida; • O novo horário de KO, data e local deve ser decidido pelo a Direção de Competições da CONMEBOL.

• Qualquer outro aspecto que demande decisão deverá ser levado à Direção de Competições da CONMEBOL.

Confira o que diz o regulamento

“O árbitro deverá aguardar por, no mínimo, 30 (trinta) minutos a solução dos problemas que deram origem à Paralisação da Partida, e se tal não acontecer determinará a sua Suspensão ou

Encerramento Antecipado, conforme previsto no § 4º e § 5º deste artigo.

Caso a partida seja paralisada após os 30 (trinta) minutos do segundo tempo de jogo (ou dois terços do tempo total para partidas com duração inferior a 90 (noventa) minutos) e não possa prosseguir, o árbitro determinará seu Encerramento Antecipado, mantendo-se o resultado do momento, caso não haja infração a ser analisada pela JD.

Caso a paralisação ocorra antes dos 30 (trinta) minutos do segundo tempo de jogo (ou dois terços do tempo total para partidas com duração inferior a 90 (noventa) minutos) e não possa prosseguir no mesmo dia, o árbitro determinará a Suspensão da partida; exceto nos casos de ausência de número mínimo de atletas para o seu prosseguimento, ocasião em que será aplicado o W.O., ou recusa de sua continuidade por uma das equipes, hipótese em que a partida será decidida pela JD.”