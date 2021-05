América de Cali x Galo: policiamento no entorno do estádio dá garantia de jogo

Os protestos que acontecem em Barranquilla, na Colômbia não devem impedir a realização da partida pela 4ª rodada do Grupo H da Libertadores entre América de Cali e Atlético nesta quinta-feira (13), às 21h, no estádio Romelio Martínez. Pelo menos é o que garantiu a Conmebol. O policiamento no local dá segurança para a realização da partida.

Em reunião realizada nesta quinta (13) – que é de praxe entre a Conmebol e as delegações das equipes -, a entidade garantiu a realização da partida, apesar das manifestações.

Na quarta-feira (12), Junior Barranquilla e River Plate se enfrentaram no mesmo estádio do duelo de hoje e também protestos foram realizados no entorno. Assim como na quarta, nesta quinta os manifestantes carregam cartazes escrito ‘no hay fútbol’, pedindo que a partida não seja realizada.