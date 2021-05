Anápolis (GO): Mãe ateia fogo em recém-nascido por vergonha da gravidez

A mulher foi detida pela polícia e autuada por ocultação de cadaver. Ela deve ser indiciada por homicídio | Foto: PCGO

Anápolis, Goiás. Uma mulher de 24 anos foi presa na última quarta-feira, 12, por matar o próprio filho recém-nascido, colocando fogo nele em Anápolis, a 55 km de Goiânia (GO). O corpo carbonizado da criança foi identificado pela etiqueta do hospital, com o nome da mãe, na perna direita, que não ficou queimada.

Em depoimento à polícia civil, a mulher disse que cometeu o crime porque estava com muita vergonha de ter a gravidez descoberta, que não queria que ninguém soubesse da gestação.

“Segundo ela, a mãe é muito doente e até morreria se soubesse que ela estava grávida. Ela estava com muita vergonha de ter sido descoberta, não queria o bebê e queria se desfazer dele”, disse o delegado Wllisses Valentim.

Veja o vídeo na página da PCGO

De acordo com a polícia, o crime ocorreu na última segunda-feira, 10, e foi descoberto na quarta-feira, 12, quando um cachorro arrastava o corpo carbonizado do bebê pela rua no bairro Cerejeiras. A perna direita da criança, onde estava a identificação do hospital, com o nome da mãe, não havia sido atingida pelas chamas.

Uma câmera de segurança flagrou a mulher saindo de um carro com o filho em uma caixa de papelão e entrando em um terreno baldio. Em seguida, ela pega um galão com álcool para colocar fogo no terreno e no corpo do bebê.

Em um vídeo, caputurado por uma câmera de segurança, a mulher aparece saindo de um carro com o filho em caixa de papelão. Depois, ela pega um galão com álcool para colocar fogo no lote baldio onde deixa a criança, Anápolis (GO)

A comprovação se o bebê estava vivo ou morto só sairá com o laudo cadavérico do Instituto Médico Legal (IML), em até 15 dias.



Também em depoimento à polícia, o namorado da jovem contou que, ao saber da gravidez, eles decidiram realizar um aborto e ela teria mentido que havia funcionado. O homem vai ser investigado por envolvimento no crime, mas não foi detido.

A mulher foi autuada pelo crime de ocultação de cadáver e deve ser indiciada por homicídio.