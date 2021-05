Após atraso, governo publica lista do Bolsa Atleta com erros do início ao fim

Com um mês e meio de atraso, o governo federal publicou nesta quinta-feira (13) a lista de beneficiados do Bolsa Atleta. Apesar do tempo extra para produzir a relação, o documento está errado do início ao fim.

As informações sobre os mais de 7 mil esportistas beneficiados não batem. Por exemplo: consta ali que Thaisa, do vôlei, joga futebol e mora em Ibirité (MG). Por essa lista, o atirador Felipe Wu faz ginástica artística e a jogadora de vôlei de praia Bárbara Seixas compete no judô de cegos.

Tradicionalmente a lista é publicada no Diário Oficial com uma tabela que tem o nome do atleta, parte do seu CPF, a modalidade, como ele se encaixa no programa —qual sua posição no evento válido e faixa etária, e se disputa prova individual ou coletiva— e sua cidade natal. A relação da vez misturou todos esses dados.

Por exemplo: o 35º da lista é André Luiz Patrocínio Couto, que jogou a Rio-2016 pela seleção de hóquei sobre a grama. Mas os dados referente a ele na lista —que supostamente compete na canoagem slalom e é natural de Piraju (SP)— são, provavelmente, os de Charles Correa, que, na lista, aparece sendo um atleta de atletismo e morador de Campo Mourão (PR). Os erros aparecem da primeira à última linha do documento, que ocupa mais de 70 páginas do Diário Oficial.

Com essas informações erradas, é impossível fiscalizar a relação divulgada pelo governo, que festejou ter batido recorde no número de contemplados: 7.197, contra 6.357. Esse aumento se explica pela inclusão dos novos esportes olímpicos, como skate e surfe, que estreiam no programa em Tóquio-2020. Até então eles não eram considerados nesse tipo de edital, que só contempla modalidades dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos.

O governo federal não lançou edital do Bolsa Atleta em 2020, porque não havia recursos previstos no orçamento para o programa. Justificando que iria unir dois editais em um, por causa da pandemia, o Ministério da Cidadania lançou o documento de 2021 em janeiro, considerando resultados de 2019 ou de 2020 —cada confederação deveria escolher um dos anos, descartando os eventos do outro.

O edital previa que a lista fosse divulgada em 31 de março, o que não aconteceu. Questionada pela reportagem, a Secretaria Especial do Esporte explicou na época que o atraso era ocasionado pela demora na sanção presidencial do Orçamento de 2021, o que aconteceu em 22 de abril. Mas a lista só foi publicada mais de três semanas depois. A maioria dos atletas está sem bolsa desde fevereiro.