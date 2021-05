Bolsonaro diz que ‘vagabundo’ atua em CPI em referência a Renan Calheiros

O presidente Jair Bolsonaro disse, durante visita a Alagoas nesta quinta-feira (13), que na CPI da Covid, instalada na semana passad no Senado, há “um vagabundo inquirindo pessoas de bem”. Apesar de não citar o nome do relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), seu desafeto, a referência a ele ficou evidente, já que o termo (vagabundo) também foi usado pelo filho do presidente, senador Flavio Bolsonaro (Republicanos-RJ), na quarta-feira (12), ao criticiar Calheiros.

“Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem no país. É um crime o que vem acontecendo com essa CPI. Mas o que interessa são as boas ações”, disse Bolsonaro.

Mais cedo, na abertura da sessão da CPI Covid nesta quinta-feira, Calheiros declarou que a ida de Bolsonaro à Alagoas, seu Estado, era provocação a ele e à comissão.

Na quarta-feira (12), a CPI da Covid ouviu o ex-secretário de Comunicação da Presidência Fabio Wajngarten. Calheiros pediu a prisão de Wajngarten por falso testemunho, mas o pedido não foi aceito. Foi nesse momento que Flávio Bolsonaro reagiu e chamou Calheiros de vagabundo. A CPI foi suspensa depois disso.