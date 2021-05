Caso sobre briga que teve um morto e um ferido após abuso de criança é concluído

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios de Betim, concluiu, nesta semana, o inquérito policial sobre uma briga ocorrida durante uma festa em uma residência no bairro São Caetano, em Betim, na região metropolitana, que deixou uma pessoa morta e outra ferida, após um homem de 34 anos estuprar uma criança de dois anos.

Na ocasião, o homem de 34 anos aproveitou o momento em que as pessoas que estavam na casa saíram para comprar bebida, e estuprou a menina de 2 anos, que é filha do dono da residência. Ele foi surpreendido pelo pai dela no momento em que praticava a violência sexual contra a criança. Ela passou por exames, sendo confirmado o abuso.

Logo depois do flagrante, o pai do suspeito de estupro, de 55 anos, discutiu com o pai da menina, um rapaz de 24 anos. Durante a briga, ele sacou um revólver e atirou contra pai da criança, que foi atingido com três tiros, mas não faleceu.

Um jovem de 21 anos, que também estava na festa, foi baleado pelo homem de 55 anos ao tentar apartar a briga. O pai do acusado de estupro recarregou sua arma e efetuou novos tiros contra o jovem, que já estava caído no chão. O assassino ainda passou com um carro por cima da vítima por três vezes, antes de fugir da residência com o filho.

O homem de 34 anos foi indiciado por crime de estupro de vulnerável. Já o pai dele, antes da conclusão do inquérito, faleceu por Covid-19.