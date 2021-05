Cuca define Galo para confronto da Liberta com Jair no lugar de Allan. Confira

O América de Cali recebe o Atlético nesta quinta-feira, às 21h, no estádio Romelio Martínez, em Barranquilla, na Colômbia. Como já era esperado, o técnico Cuca colocou Jair, que se recuperou de lesão, no lugar de Allan. Guga fica na lateral-direita. O duelo entre o líder e o lanterna do Grupo H vale a classificação do Galo às oitavas de final, com duas rodadas de antecedência, se terminar com uma vitória alvinegra.

Atlético: Everson; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Tchê Tchê e Nacho Fernández; Hulk, Keno e Savarino