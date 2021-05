Drogaria Araujo passa a vacinar idosos contra a gripe gratuitamente em BH

A partir desta sexta-feira (14), a rede de drogarias Araujo irá começar a vacinar, gratuitamente, idosos com 60 anos ou mais na capital mineira. A ação é feita em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Segundo a empresa, para se vacinar, será necessário retirar uma senha, a partir das 7h, em uma das 44 lojas participantes da campanha – confira quais são no site www.araujo.com.br/campanha-vacinacao. Os beneficiários precisarão portar documento de identificação com foto no ato da aplicação.

O horário de vacinação nas lojas participantes será das 8h às 14h (segunda a sexta) e das 8h às 12h (sábado). Não haverá vacinação aos domingos. “A vacinação ocorrerá atendendo à disponibilidade diária de doses por loja”, informou.

Se a pessoa tiver sido vacinada contra a Covid-19 é recomendado que espere um intervalo de 14 dias entre as doses para vacina triviral contra a gripe. Isso significa que ela pode ser tomada no intervalo entre a primeira e a segunda dose do imunizante contra o coronavírus. Quem apresentar sintomas de infecção respiratória, febre ou tiver alergia a clara de ovo não deve receber a vacina.

Vacinação em BH

Além dos idosos, conforme a PBH, atualmente, estão sendo vacinados na cidade crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas, professores e trabalhadores da saúde que atuam em hospitais (públicos, filantrópicos e privados), Samu, centros de saúde e UPAs. “O Ministério da Saúde está repassando as doses da vacina de forma escalonada”, disse.

Desde o início da campanha, em 12 de abril, foram vacinadas mais 24 mil pessoas do grupo contemplado em BH. Em breve, a parceria se estenderá à Droga Clara.

“A vacinação de professores, crianças, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde é realizada nos centros de saúde, no horário de rotina das salas de vacina, com exceção das nove Unidades 24h. Já a aplicação das doses para os profissionais de saúde de hospitais, UPAs e Samu segue sendo realizada em cada instituição”, informou o Executivo.