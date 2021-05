Filha adolescente de Lorenza faz 16 anos e recebe festinha na casa do guardião

A filha adolescente de Lorenza de Pinho, 41, completou 16 anos ontem e, apesar de fazer menos de dois meses da morte da mãe e de o pai seguir preso acusado de feminicídio, aceitou celebrar a data com uma pequena festinha familiar na casa do médico Bruno Sander, que segue como guardião provisório dos cinco filhos do casal Pinho.

“Vamos fazer uma festinha só entre nós mesmo. Não pode haver aglomeração por causa da pandemia”, justificou ontem Sander, garantindo que a menina não havia convidado amigos para a celebração para respeitarem as medidas de distanciamento social impostas pela Covid-19.

Sander voltou a defender a inocência de André no caso e disse que os filhos do casal estavam ansiosos pela soltura do pai. “As crianças estão ansiosas pela liberação do pai delas”, finalizou.