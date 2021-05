Filho de idoso acusado de estuprar funcionária é acusado de assédio

Depois da denúncia de estupro feita por uma funcionária de uma loja de bijuterias no centro de Belo Horizonte, três novas vítimas relataram que sofreram assédio no local. A denúncia foi feita por três ex-funcionárias da loja, que registraram a ocorrência nesta quarta-feira (12) na Delegacia de Mulheres do Barro Preto, na zona sul de Belo Horizonte.

Entretanto, as novas denúncias recaem contra o filho do dono da loja, de aproximadamente 40 anos. A família, da qual também faz parte a irmã do acusado, possúi três lojas de bijuterias no mesmo quarteirão.

Duas ex-atendentes falaram com a reportagem na condição de anonimato e relataram que o homem, que também é proprietário do comércio, fazia constantes assédios contra as funcionárias recém contratadas que são consideradas bonitas pelo patrão. “Quanto a gente entra lá ele fica no pé da gente, fica falando safadezas, mostrando vídeos pornográficos e perguntando para qual motel você quer ir com ele”, descreve uma das assediadas.

A outra vítima relata situação semelhante e conta que o assédio era tão constante que para ir ao banheiro tinha que contar com a ajuda de outros funcionários. “Eu pedia para eles ficarem na porta olhando se ele vinha e não deixar que ele entrasse enquanto eu estivesse lá”, relata.

As duas ex-funcionárias contam que o homem tinha um procedimento padrão quando chegava uma nova trabalhadora que “o interessava”. O acusado passava a fazer assédios constantes e chegava a demitir aquelas que não aceitassem ir para cama com ele. Outro comportamento relatado pelas duas vítimas é que sempre que pediam algum objeto de trabalho para o filho do dono da loja, ele o colocava dentro das calças e as mandava vir buscar.

“Quando ele começava a namorar uma a gente sabia que era só até chegar outra em que ele crescia o olho. Logo depois terminava com uma e ia dar em cima da outra”, descreve uma das jovens, que trabalhou no espaço por quase cinco anos. Ela também relata que caso a nova contratada fosse considerada feia pelo agressor, ela passava a ser alvo de agressões verbais e apelidos jocosos. Os relatos dão conta que a irmã do agressor e sócia da loja, sabia da situação. Segundo o relato das vítimas, na maior parte das vezes ela não fazia nada, mas eventualmente protegia algumas das funcionárias assediadas. A reportagem tentou fazer contato com o acusado e com os demais responsáveis pela loja, mas não teve sucesso. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o inquérito policial para apuração dos fatos está em andamento e orientou que se houver outras vítimas, elas devem efetivar o registro de ocorrência para que sejam tomadas todas as providências e a devida responsabilização dos autores. Outros detalhes, assim como o número de vítimas, serão repassados em momento oportuno, considerando que as investigações ainda estão em curso e a divulgação antes da conclusão do procedimento pode prejudicar o andamento do feito.