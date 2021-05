Foragido suspeito de lavar R$ 761 milhões para o tráfico é preso em BH

Após uma denúncia anônima, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu nesta quinta-feira (13), em Belo Horizonte, Valdomiro Vasconcelos Neto, que estava foragido da Justiça. Ele é suspeito de liderar uma organização criminosa que lavou R$ 761 milhões para financiar o tráfico de drogas em todo o país.

Ele foi localizado na casa de um tio, no bairro São Gabriel, na região Nordeste da capital, e não teria resistido à prisão, realizada por policias da 1ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico, do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc).

Segundo as investigações, a quadrilha, liderada por Valdomiro e um comparsa, ocultava a movimentação do dinheiro ilícito em contas abertas por meio de empresas fictícias, cadastradas em nome de “laranjas”. As firmas recebiam o dinheiro, em contas distintas, para simular a origem lícita dos valores.

No dia 11 de março deste ano, cerca de 100 policiais civis participaram da operação “Washing”, para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão na capital e nas cidades mineiras de Santa Luzia, Coronel Fabriciano, Vespasiano, Contagem, Sete Lagoas e Ponte Nova. Ao todo, 13 pessoas foram presas e R$ 393 milhões bloqueados.

“Essa investigação iniciou na cidade de Ponte Nova, quando no ano passado, em uma ação conjunta entre Polícia Civil, Ministério Público e Polícia Militar, foi realizada a operação Aves de Rapina, que prendeu mais de 30 pessoas por tráfico de drogas. O resultado dessa operação é que foram identificados, com as pessoas presas, vários depósitos bancários em nome de empresas sediadas em Belo Horizonte e em outros estados”, explicou o delegado Silvério Rocha.

Os levantamentos apontam que o grupo mantinha relação com outras duas organizações, uma em Mato Grosso e outra na região Nordeste do Brasil.