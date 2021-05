Frente antirracista realiza atos em Belo Horizonte em ato nacional

A Frente Nacional Antirracista (FNA) realizou dois atos de protesto em Belo Horizonte nesta quinta-feira (13), data em que se relembra os 133 anos da assinatura da Lei Áurea no Brasil e dia nacional da luta contra o racismo e denunciando a o genocdio contra os negros. O primeiro ato foi realizado no começo da tarde, na favela do Alto Vera Cruz, na região leste da capital. A FNA reúne a União de Negros pela Igualdade (Unegro), a Educafro, a Frente Favela Brasil e Central Única das Favelas (CUFA).

Julio Cesar Pereira, 44, é um dos organizadores dos eventos e faz parte da Frente Favela Brasil, uma das entidades que se alinharam para a realização dos protestos por meio da FNA. “Não houve liberdade para os escravos, houve apenas soltura. Podemos ver isso nas favelas e periferias onde o cenário é bem parecido com o da escravidão de 130 anos atrás, as familias que moram nas favelas estão desempregadas, sem acesso as polícias públicas de saúde, segurança e educação”, descreve.

Ele explica que o Alto Vera Cruz foi escolhido por ser a maior favela de Minas Gerais e um lugar onde o racismo estrutural se evidenciou durante a pandemia da Covid-19. “Este é o local com maior número de mortes por Covid em Belo Horizonte, foram 268 casos da doença e 51 óbitos, enquanto no bairro Buritis, mesmo com aproximadamente 350 casos, o número de mortos é bem menor, foram apenas 11 vítimas fatais. Isso mostra o quanto o Brasil ainda é um país desigual e racista, pois aqui 89% das pessoas são negras”, afirma.

Segundo os organizadores, em Minas Gerais, devido à fome que se alastra nos lares de vilas, ocupações, favelas e periferias, foram distribuídas 100 cestas básicas para famílias carentes. A entrega foi simbólica, com a presença de 15 famílias do Alto Vera Cruz, em respeito as normas de segurança contra a Covid. Durante o ato também foi feita uma homenagem a líder comunitária Valdete da Silva Cordeiro líder do Grupo Cultural Meninas de Sinhá, que morreu em 2014 e é considerada uma dos maiores nomes do movimento negro de Minas.

A segunta etapa das manifestações foi feita na praça Afonso Arinos, no centro de Belo Horizonte, onde foram exibidas faixas contra o genócidio negro no Brasil e foram feitas falas dos integrandes da FNA.