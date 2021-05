Galo quer aproveitar má fase do América de Cali para deslanchar na Libertadores

De um lado, o Atlético, que já conquistou duas vitórias e um empate na Libertadores até aqui. Do outro, o América de Cali, que corre atrás do primeiro triunfo e está lanterna do grupo com apenas um ponto. O duelo entre as duas equipes pela 4ª rodada do Grupo H é nesta quinta-feira (13), às 21h, no estádio Romelio Martínez, em Barranquilla, na Colômbia. O Galo busca repetir o desempenho do confronto da 2ª rodada, que terminou com vitória atleticana por 2 a 1.

No triunfo no Mineirão, o Galo contou com a participação especial de Hulk, que entrou no intervalo e marcou os dois gols da vitória. Na partida seguinte pelo torneio, contra o Cerro Porteño, o atacante repetiu o feito e marcou outros dois gols. Se tiver o mesmo desempenho, Hulk alcança Fred e Diego Tardelli, com seis gols, no histórico de goleadores pelo clube na competição. Os dois ocupam a quinta posição, e o maior artilheiro do Galo em Libertadores é o atacante Jô, com 11 gols.

Pela primeira vez, o time do técnico Cuca não deve ter muitas surpresas. Com quase dois meses no cargo, o treinador já começa a mostrar seu time ideal. A dupla de zaga atleticana já está quase consagrada com Junior Alonso e Igor Rabello. A lateral-esquerda é de Guilherme Arana e a principal dúvida é na direita, entre Guga e Mariano, mas Cuca deve escolher Guga.

Com o retorno de Jair, após se recuperar de lesão, o volante deve formar o meio-campo com Tchê Tchê e Nacho Fernández. No ataque do Galo, Hulk conquistou a titularidade com o bom desempenho nos últimos jogos e deve ser acompanhado por Savarino e Keno, apesar de não viver boa fase. O artilheiro do Galo na última temporada ainda não conseguiu um bom desempenho em 2021.

O América de Cali, ainda sem treinador e sem vencer há cinco jogos, chega no confronto precisando da vitória para se manter vivo na competição. Para tentar o triunfo, a equipe colombiana conta com o retorno do experiente atacante Adrián Ramos, que foi ausência no jogo no Mineirão por conta de uma lesão muscular, mas pode fazer a diferença nesta partida.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA DE CALI X ATLÉTICO

4ª rodada Grupo H Libertadores

Local: estádio Romelio Martínez, Barranquilla, Colômbia

Horário: 21h (Brasília)

Data: quinta-feira, 13 de maio de 2021

Transmissão: Fox Sports, Facebook Watch e rádio Super 91,7 FM

Árbitro: Andres Cunha (URU)

Árbitro Assistente 1: Nicolas Taran (URU)

Árbitro Assistente 2: Horácio Ferreiro (URU)

Provável América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Kevin Andrade, Pablo Ortiz e Héctor Quiñones; Luis Paz, Rafael Carrascal e Yesus Cabrera; Duván Vergara, Santiago Moreno e Adrián Ramos

Provável Atlético: Everson; Guga (Mariano), Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Tchê Tchê e Nacho Fernández; Savarino, Hulk e Keno