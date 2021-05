Gilberto marca, e Bahia derrota Guabirá na Sul-Americana

Com um gol do atacante Gilberto, o Bahia derrotou o Guabirá (Bolívia) por 1 a 0, nesta quinta-feira (13) no estádio Gilberto Prada, em Montero. Com este triunfo, o Tricolor assumiu a liderança do Grupo B da Copa Sul-Americana. A vitória foi importante, pois, na fase de grupos da competição, apenas o melhor time de cada chave avança.

O time brasileiro foi melhor desde o início, chegando, no primeiro tempo, a colocar uma bola na trave com Rodriguinho e a ter um gol anulado com Gilberto. Assim, o gol da vitória veio apenas após o intervalo.

Aos 11 minutos o atacante Gilberto recebeu na esquerda, se livrou de Amarilla e bateu forte de esquerda.

O Tricolor volta a entrar em campo pela Sul-Americana na próxima terça-feira (18), quando mede forças com o Independiente (Argentina) fora de casa.