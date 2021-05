Incêndio destrói instalações de empresa no Centro de Ituiutaba

Ituiutaba, Minas Gerais. Uma empresa ferragista, instalada na Avenida 7 com 26 e 28, no Centro de Ituiutaba, foi totalmente destruída por um incêndio na madrugada desta quinta-feira (13.maio.2021). As chamas tiveram início por volta de 01h40 da madrugada.

Os bombeiros do 2º Pelotão foram acionados e compareceram ao local rapidamente, no entanto, solicitaram reforço, já que o incêndio tomava proporções incontroláveis.

Houve reforço no efetivo sendo enviado para o local o segundo caminhão de combate a incêndio com sua equipe e mais uma equipe de apoio em uma viatura de resgate, ficando disponível para a ocorrência três equipes.

Segundo os Bombeiros, em dado momento do combate as chamas, houve ruptura estrutural do telhado da edificação vindo o mesmo a ceder por completo dificultando ainda mais a operação.

O incêndio só foi controlado por volta das 04h30 da madrugada. Foi utilizada técnica de combate de confinamento, a qual mantém o incêndio somente na área afetada e evita que os focos se propaguem para outras edificações vizinhas.

Os bombeiros tiveram dificuldades para evitar que as chamas tomassem edificaçãos próximas | Foto: Bombeiros

Ainda segundo os bomeiros, as edificações próximas possuem a característica construtiva de ter as paredes e telhados que tem comunicação entre as edificações, fator que facilita a propagação do incêndio.

Após quase oito horas de trabalhos intensos e alto grau de risco as equipes o incêndio foi totalmente debelado, sendo consumidos inúmeros itens de materiais/equipamentos, além de danos a estrutura da edificação

O CBMMG utilizou 40 mil litros de água para controlar o incêndio, sendo que será realizado agora de manhã vistoria de risco de desabamento com apoio de engenheiro da Prefeitura de Ituiutaba Secretaria de Planejamento, a perícia técnica de Policia Civil foi acionada para produção de laudo da causa do incêndio.

A ferragista ficou totalmente destruída.