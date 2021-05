Incêndio destrói lar com 90 pets na Grande BH e ao menos 30 gatos estão sumidos

Pelo menos dois gatos morreram e outros trinta estão desaparecidos depois que um incêndio consumiu parte do abrigo dos bichanos. O caso aconteceu no bairro Nossa Senhora das Graças, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, na quarta-feira (12).



No total, 70 felinos e 20 cachorros recolhidos da rua moravam no local. Com o susto provocado pelas chamas, alguns gatos fugiram. Eles começam a voltar mas, do total, apenas 40 estão no abrigo. Nenhum cão foi ferido pelo fogo.



Responsável pelo cuidado dos pets, Simone Conceição ainda não tem o número exato de gatos mortos. A voluntária Flávia Clemente, de 42 anos, que ajuda o local, explicou que o abrigo fica às margens de um barranco, próximo de um campo de futebol. “O lote está em uma caída. Então, ainda não deu para ver se há gatos mortos lá”, explicou.



A voluntária acredita que o incêndio tenha sido criminoso. Ela contou que homens que estavam no campo de várzea atearam fogo no lote e as chamas se estenderam. A tutora dos animais chegou a pegar uma mangueira para conter as chamas, mas não evitou a destruição.



A Polícia Militar teria registrado ocorrência do caso e, segundo relato de Flávia Clemente, a Defesa Civil também esteve no local para vistoriar o imóvel. Para construir um muro e separar o imóvel do barranco, a voluntária criou uma campanha.



Quem quiser contribuir na reconstrução do abrigo pode transferir qualquer quantia para o PIX 04472196697. Também é possível doar ração, vasilhas e cobertores para os pets que sobreviveram. Baste entrar em contato no número (31) 98506-1891 e falar com Flávia. Até o momento, R$ 275 foram arrecadados.