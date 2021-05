Kevinho revela a Sabrina Sato segredo para ter boa foto de sunga

O funkeiro Kevinho, 22, falou de carreira, sexo, relacionamento e fake news para Sabrina Sato em novo episódio do quadro “Cada Um No Seu Banheiro”, no YouTube da apresentadora, que possui 1,26 milhão de seguidores. Em um bate-papo bem-humorado, o funkeiro contou para Sabrina o segredo para fazer uma boa foto de sunga.”O segredo é deixar meia bomba. Não precisa nem editar depois”, disse.

Em 2019, ele levou a internet à loucura ao postar uma foto de cueca mostrando a barriga após uma cirurgia de apêndice, mas a internet se interessou pelo conteúdo da cueca. No ano seguinte, em outra foto de cueca ele arrancou elogios dos internautas. Kevinho revelou para a apresentadora que possui redes sociais fakes para bisbilhotar a vida de outros famosos.”Abro os fakes para ver a vida dos outros sem mostrar meu perfil. Tenho uns três perfis”.

Sobre seu relacionamento com a influenciadora digital Gabriela Versiani, Kevinho falou sobre os boatos de que o romance seria de fachada e que ela seria paga para namorá-lo.

Kevinho admitiu ainda que sentiu insegurança no início do romance com Gabriela. “Eu sabia que seu antigo relacionamento era com uma mulher, então quando ela veio em casa perguntei se ela gostava de homem também e ela disse que gostava de pessoas. Não vou mentir não, fiquei inseguro”.