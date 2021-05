Mais de 87 mil doses de vacinas já aplicadas

Mesmo com o envio de vacinas em quantidade insuficientes para imunizar a população, Betim já aplicou, até esta quarta (12), 87.329 doses contra a Covid. Pelo menos 62.650 recebeu a primeira aplicação da Coronavac e da AstraZeneca, e outras 24.679 já foram imunizadas com a segunda dose.

Nesta quinta (13), idosos com 69 e 70 anos que estavam aguardando a segunda aplicação da Coronavac puderam ser imunizados nas unidades básicas de saúde (UBSs). O município recebeu 1.690 doses do imunizante, no entanto, o número é insuficiente – pelo menos 5.470 pessoas aguardavam completar o ciclo vacinal.

“Recebemos um lote com doses, mas não é o bastante para vacinar com a segunda aplicação todos que estavam esperando. O município sempre cumpriu com todas as orientações da Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério da Saúde no plano de vacinação, e aguardamos o envio de mais doses para completar a imunização dos idosos”, disse o secretário municipal de Saúde, Augusto Viana.

Também na quinta (13), encerrou-se o prazo para que pessoas entre 18 e 59 anos que tenham comorbidades fizessem o cadastro para serem vacinadas contra a Covid. “Amanhã (sexta), vamos contabilizar o total de cadastrados para que possamos planejar a imunização dos próximos grupos”, completou.

O governo de Minas Gerais informou que recebeu, nesta quinta-feira (13), uma remessa com 207.800 doses da Coronavac. Os imunizantes serão destinados à aplicação da segunda dose em pessoas. O problema é que as doses enviadas pelo Ministério da Saúde é metade do que o governo do Estado havia anunciado na semana passada.