Manchester United e Liverpool se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 16h15 (de Brasília) em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo é atrasado porque deveria ter ocorrido no último 2 de maio, mas foi adiado por causa da invasão de torcedores do United no Old Trafford. O ato se deu em protesto contra a família Glazer, proprietária do clube.

O duelo será transmitido na pela ESPN Brasil e na internet pelo Watch ESPN.