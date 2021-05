Motorista de aplicativo é flagrado agredindo idoso em BH: Veja vídeo

Câmeras de segurança flagraram um motorista de aplicativo, ainda não identificado, agredindo um idoso na tarde desta quinta-feira (13) no bairro Vila Oeste, região Oeste de Belo Horizonte. A vítima ficou ferida e precisou de atendimento médico.

O caso aconteceu por volta das 16h na rua das Princesas, próximo à esquina com a rua dos Toledos. O motorista havia deixado uma passageira no local, quando surge Aldo Viana Ruas Coelho, sem camisa, andando pela rua. Veja:

Um motorista de aplicativo foi flagrado agredindo um idoso nesta tarde no bairro Vila Oeste, em BH. A vítima precisou ser levada ao hospital, e o suspeito foi suspenso da plataforma de transporte. Veja: pic.twitter.com/MjugfY7u26 — O Tempo (@otempo) May 14, 2021

“Ele se deparou com o meu pai, um idoso de 67 anos, que estava um pouco confuso devido a ter ingerido bebida alcoólica. Pelo vídeo, os dois verbalizaram. Inconformado com a situação, o condutor do veículo Versa desceu e, de forma covarde, empurrou meu pai abruptamente, e o mesmo veio ao solo”, relatou o filho de Aldo, o guarda civil municipal Marcos Ruas, de 42 anos.

Depois, o suspeito fugiu do local sem prestar socorro, o que foi feito por pessoas que passavam pela rua.

A vítima foi levada a um posto de saúde com um ferimento na cabeça, já que, no momento da queda, ela bateu no chão, uma lesão na unha do pé e escoriações no braço. Após ser atendido, ele recebeu alta e passa bem.

A família iria registrar um boletim de ocorrência. A reportagem de O TEMPO entrou em contato com a empresa Uber, a qual o motorista prestava serviço, para um posicionamento sobre o caso.

Em nota, a empresa informou que esse tipo de comportamento configura violação aos termos de uso da plataforma e a conta do motorista parceiro já foi desativada, enquanto mais apurações são feitas. “A empresa permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações, na forma da lei”, disse.

A Uber também explicou que considera inaceitável o uso de violência. “Esperamos que motoristas parceiros ou usuários não se envolvam em brigas e discussões e que contatem imediatamente as autoridades policiais sempre que se sentirem ameaçados”, completou.