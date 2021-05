Preso líder de quadrilha especializada em fraudes veiculares em MG, SP e ES

Em operação deflagrada nessa quarta-feira (12), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Minas Gerais e do Espírito Santo prendeu um homem apontado como o líder de uma organização criminosa especializada em fraudes nos dois Estados e em São Paulo. Essa quadrilha confeccionava Certificados de Registros de Veículos (CRVs) com uso de dados falsos, emplacamentos de veículos inexistentes e emissão ilícita de documentos públicos e privados em nome de “laranjas”.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o indivíduo, que não teve seus dados pessoais divulgados, encontrava-se foragido da Justiça desde 16 de abril de 2021, quando foi deflagrada a 1ª fase da operação “True-False”. Após monitoramento e investigação, ele foi localizado em um hotel situado na área central da cidade de Guaçuí/ES.

Com o foragido, foram apreendidos documentos de terceiros e um aparelho celular. Ele foi denunciado pelo MPMG em março deste ano, na comarca de Carangola, na Zona da Mata, por associação criminosa, falsificação de documento particular, falsidade ideológica e corrupção ativa.

Acredita-se que, mesmo foragido, ele continuava cometendo os crimes no Unidade Federativa vizinha, utilizando dados falsos. Conforme o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), esse mesmo homem havia sido preso em flagrante em setembro de 2020 no município de Serra por uso de documentação falsa perante cartório de registro de imóveis.

Atuação

De acordo com o MPMG, as investigações demonstram que o grupo criminoso estimulou o comércio ilícito de CRVs em Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, atuando, inclusive, com outras quadrilhas. Entre as ações, estavam: “esquentar” carros que foram objeto de crimes contra o patrimônio, em especial furtos e roubos; praticar “golpes do seguro”, quando há comunicação falsa de crimes às seguradoras para recebimento dos prêmios; praticar os chamados “golpes do financiamento”, em que há a realização de financiamentos de veículos inexistentes; e realizar empréstimos bancários com oferta de garantia lastreada nos documentos fraudados.

Há indícios de envolvimento com despachantes, empresários, agentes públicos, “laranjas” e pessoas jurídicas “fantasmas”.

No dia 16 de abril, foi deflagrada a primeira fase da operação. Foram cumpridos nove mandados de busca e um mandado de prisão, sendo um líder da organização criminosa preso em Campinas/SP. Foram apreendidos diversos documentos, celulares, computadores e outros objetos de interesse da investigação, além de R$ 7 mil na residência de um dos alvos.