RecordTV revela quem vai estar no reality show de aventura ‘A Ilha’

“A Ilha”, o novo reality show da Record TV, está confirmado na programação. E a estreia, segundo a emissora do bispo Edir Macedo, vai acontecer no dia 25 de julho. Três confinados, inclusive, já tiveram as identidades reveladas pelo canal – Nadja Pessoa, Diego Grossi e Babi Rossi.

Outros nomes, no entanto, apesar de não terem sido confirmados pela emissora evangélica, aparecem em listas extraoficiais. Esse é o caso de Any Borges, que ficou famosa ao passar pelo “De Férias com o Ex”, da MTV Brasil, e tido um affair com MC Rebecca e Hana Khalil. A modelo, segundo Leo Dias, do site Metrópoles, está garantida no reality de aventura.

Com apresentação de Sabrina Sato, “A Ilha” vai estrear com 99% dos episódios já gravados – apenas a grande final será exibida ao vivo. Segundo comunicado da emissora, o reality vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e terá um total de 40 episódios. Até a publicação desta matéria, o prêmio para o vencedor ainda era um grande mistério.

Quem são eles?

Socialite e influenciadora digital, Nadja Pessoa ficou conhecida por integrar dois programas da RecordTV: “A Fazenda 10” e “Power Couple 3”.

Diego Grossi, além de ter participado do “BBB 14”, esteve no “Power Couple 3” e em “A Fazenda 11”.

Babi Rossi, que ganhou fama por meio do “Pânico na Band”, foi vice campeã de “A Fazenda 7”.

Ao todo, 13 pessoas (celebridades) estarão em “A Ilha”.