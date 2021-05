Seleção brasileira masculina vai fazer três amistosos no Rio de Janeiro

A seleção brasileira masculina de vôlei fará três amistosos antes do embarque para a disputa da Liga das Nações. A equipe irá enfrentar a Venezuela nos dias 21, 22 e 23 deste mês (sexta a domingo), como uma preparação para o torneio. As partidas serão com portões fechados na Arena Carioca 3, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro (RJ). Com a ausência do técnico Renan, que se recupera de COVID-19, a equipe do Brasil será comandada pelo assistente Carlos Schwanke.

Brasil e Venezuela se enfrentarão às 19h no dia 21, às 17h no dia 22, e às 10h05 no dia 23. No próprio domingo (23), a delegação embarca para a Itália para a disputa da Liga das Nações. A Venezuela será uma das seleções participantes dos Jogos de Tóquio. Todos os jogos amistosos terão transmissão ao vivo do SporTV 2, sendo que o terceiro será mostrado também pela TV Globo.

De acordo com a gerente de seleções da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Julia Silva, a decisão pelo comando da seleção foi tomada em conjunto. “O Schwanke e o Tabach, que são os assistentes do Renan, trabalham com a mesma filosofia nos treinamentos todos os dias aqui em Saquarema e, nós, da CBV, temos total confiança de que seguirão toda a conduta considerada ideal neste momento. Conversamos com a comissão técnica e o nome do Schwanke é da confiança de todos”, disse Julia.

Oportunidade

Carlos Schwanke está satisfeito com a oportunidade de realização dos amistosos. “Estamos em uma fase muito importante da preparação. Agora com o grupo completo podemos ter a real situação em que todos se encontram fisicamente. Trabalho técnico e tático evoluíram bem durante as semanas. Acredito que os amistosos vão servir para nortear ainda mais a comissão técnica e preparar para o início da VNL. Os jogos amistosos serão muito importantes para dar oportunidade para todos jogarem”, disse o treinador interino. O técnico Renan segue internado, em fase final de recuperação da COVID-19.

PROGRAMAÇÃO:

21/5 (SEXTA-FEIRA) – Brasil x Venezuela, às 19h (SporTV 2)

22/5 (SÁBADO) – Brasil x Venezuela, às 17h (SporTV 2)

23/5 (DOMINGO) – Brasil x Venezuela, às 10h05 (SporTV 2 e TV Globo)